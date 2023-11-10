Lise öğrencileri yetiştiriyor... Yok satıyor: Kilosu 60 TL

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:09

Amasya’da bir meslek lisesinde geçen yıl oluşturulan atölyede öğrencilerin yetiştirdiği mantarlar piyasada yok satıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle 175 öğrencisi bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede geçen yıl kültür mantarı kompost tesisi oluşturuldu. Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri mantarların gelişimini dikkatle takip etti. Sonrasında ilk hasat başladı. Üretip para kazanacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler 80 metrekare alandaki hasat sonunda 10 tondan fazla ürünün yetiştirerek ‘Gökhöyük mantarı’ markasıyla sebze haline sattı. Bu sezon yeniden üretime başlanırken mantarların kilosu 50 ile 65 TL arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

“PAZARLAMA DA SIKINTI YOK”

Bu sezon 20 ton üretim planlanan okulda pansiyonda kalan öğrencilerin geceleri de mantar hasadı yaptığını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Mantarların kurutularak satışıyla ilgili çalışmamızda var. Pazarlama da sıkıntı yok” dedi. Öğrencilerini kutlayan Mehmet Türkmen, okul müdürü Turan Köse’den planlamalarıyla ilgili bilgi aldı.

“KÖYÜMDE MANTAR ÜRETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Mantar konusunda tecrübe edindiklerini anlatan 11. sınıf öğrencisi Enes Kazel, “Mantarın nasıl yetiştiğini çok merak ediyordum. Kendi yetiştirdiğimiz mantarları evlerimize de götürüyoruz. Bu sistemi köyümde de kurup mantar üretmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Arkadaşı Erkan Koçak da çorbalarda kullanabilecek mantar kurusunun da çok lezzetli olduğunu söyledi.