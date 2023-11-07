Listeyi gören 'Nereden nereye' dedi: İşte Dilan Polat'ın cezaevi dolabındaki eşyaları...

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:45

Lüks içinde yaşayan ve şatafatlı hayatını sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk günü merak ediliyor. Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken gözyaşlarını tutamayan Polat'ın cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları da gündem oldu.

Ortaya çıkan iddialara göre Dilan Polat gerçekleştirilen işlemlerin ardından geçici koğuşa gönderildi fakat hiçbir şey yemediği için Polat, tansiyon sorunu yaşayarak revire kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI GÖRMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Revire kaldırılan Dilan Polat, çocuklarıyla görüşmek istediğini söyledi fakat yönetimden, "Evraklarınız yok" denilerek onay çıkmadı.

Cuma günleri çocuklarıyla görüşebilecek olan Dilan Polat yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi.

Özel odalarda yapılan görüşmelerin bir an önce gerçekleşmesi için Dilan Polat avukatlarına talimat verdi.

İŞTE CEZAVİNDEKİ EŞYALARI

Ortaya çıkan bilgilere göre Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında şu kıyafetler olacak: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.