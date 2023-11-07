'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:22

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:22

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın aralarında olduğu 14 kişi tutuklandı.

BAHİSTEN SUÇ KAYDI VAR

Dilan Polat'ın "kara kutusu" olduğu iddia edilen "Mistik" lakaplı Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mustafa Özalp’in sanal bahisten suç kaydı ortaya çıktı.

YAZIŞMALARI SİLDİ

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından Özalp’in itirafta bulunduğunu aktardı.

Ağırel, Özalp’in iç mesajlaşma programını hazırladığını ve talimat ile tüm yazışmaları sildiğini, bazı kişileri bu programdan çıkardığını itiraf ettiğini açıkladı.

HESAPLARI YÖNETİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre ise şüphelilerden Mustafa Özalp'in Dilan ve Engin Polat'a ait hesaplarını yönettiği, Dilan Polat Güzellik Kozmetik'in Çorum ve Mamak şubelerinin sahibi olduğu belirtilen sevk yazısında, Özalp'in aynı zamanda Mistik Medya Reklam Ajansı Bilişim Yazılım E Ticaret'in de sahibi olduğu kaydedildi.

Bu firma üzerinden şüpheliler Dilan ve Engin Polat'a ait MASAK raporu gereğince mal varlıklarına tedbir uygulanan şirketlere bilişim ve yazılım desteği verdiği de ortaya çıktı.

KARDEŞİNİ GRUPTAN ÇIKARTTIRMIŞ

Şüphelilerden Dilan ve Engin Polat'a ait mahkemece iletişimin tespitine dönük tedbir kararları da verildiği aktarılan sevk yazısında, Dilan Polat'ın grup yöneticisi Mustafa Özalp'e çalışanlar arasında haberleşme amacıyla oluşturulmuş.

'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı gruptan suç unsuru taşıyabilecek mesaj ve gönderileri silme talimatını vermesi üzerine Özalp'in gruptaki suç içeriği taşıyabilecek tüm içerikleri sildiği kaydedildi. Dilan Polat'ın talimatı üzerine şüpheliler Yeşim Altınkalem Dalkıran ile Sıla Doğu'yu grup üyeliklerinden çıkardığı da aktarıldı.

MİSTİK TUTUKLANDI

Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ve kız arkadaşı Kübra Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği Mustafa Özalp’in 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı bahis' suçlarından, Uğurcan Ayyıldız'ın ise, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeştu kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Vergi usûl kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"

Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına dönerek "Çocuklarıma iyi bakın" dedi.

DİLAN POLAT'IN CEZAEVİNDEKİ İLK GÜNÜ NASIL GEÇTİ?

Master Haber'den Ercan Öztürk, Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününün detaylarına ulaştı. Önceki gün sabah cezaevine giriş yapan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı.

DİLAN POLAT ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Fenalaşan Polat'ın cezaevindeki ilk gününde revir koğuşuna kaldırıldığı öğrenildi. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden 'Evraklarınız yok' denilerek onay çıkmadı.