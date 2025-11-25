Avrupa’nın en yeşil ve en yaşanabilir kentlerinden biri olarak tanınan Ljubljana'nın nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Ljubljana nerede? Ljubljana hangi ülkede?

LJUBLJANA NEREDE?

Ljubljana, Orta Avrupa’da yer alan Slovenya’nın başkenti ve en büyük şehridir. Adriyatik kıyısındaki stratejik konumuyla dikkat çeken şehir, tarih boyunca Balkanlar ile Orta Avrupa arasında bir geçiş noktası olmuştur. Hem kültürel çeşitliliği hem de doğal güzellikleriyle Avrupa'nın en huzurlu ve yaşanabilir şehirlerinden biri olarak gösterilir.

LJUBLJANA'NIN COĞRAFİ KONUMU

Ljubljana, Slovenya’nın tam merkezine yakın bir bölgede, Ljubljanica Nehri etrafında kurulmuştur.

Şehir;

Kuzeyde Avusturya,

Güneyde Hırvatistan,

Batıda İtalya,

Doğuda Macaristan

ile komşu olan Slovenya’nın kültürel ve ekonomik kalbidir. Bu nedenle Ljubljana, Avrupa’yı keşfetmek isteyen gezginler için ideal bir durak niteliği taşır.

LJUBLJANA NEDEN ÖNEMLİ?

Slovenya’nın başkenti olması nedeniyle ülkenin yönetim merkezidir.

UNESCO tarafından ödüllendirilmiş yeşil şehir politikaları ile Avrupa’nın en çevreci kentlerinden biri olarak bilinir.

Ljubljana Kalesi, Üçlü Köprü ve Prešeren Meydanı gibi mimari yapılarıyla turistlerin gözde şehirleri arasında yer alır.

Zagreb, Viyana ve Trieste gibi şehirlere yakınlığı sayesinde ulaşımı kolay bir rotadır.