LOL 1. sezon tarihi 2026, için geri sayım başladı. 2025 LOL (League of Legends) sezonu sene sonunda sonlanacak. Peki, LOL yeni sezon ne zaman 2026? League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu?

LOL YENİ SEZON 2026 NE ZAMAN?

İlk sezon ocakta, ikinci sezon nisanda, üçüncü sezon ise ağustosta başlar. 2026 yılı için planlanan sezon başlangıcının ocak ayının ikinci haftasında olması bekleniyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dereceli ligler sıfırlanacak, oyuncular yerleşme maçlarına tekrar girecek ve ödül sistemi yenilenecek. Ayrıca ilk split'e özel tema, harita efektleri ve yeni kozmetik içeriklerin oyunda yer alması bekleniyor.

Her dereceli yıl üç mevsime ayrılır. Dereceli ilerlemen yıl içerisindeki tüm sezonlarda devam eder ancak her sezon kendine özgü bir tema ve etkinliklerle birlikte gelir, bu yüzden sıraya girmek için her zaman yeni bir neden bulabilirsin.