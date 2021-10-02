Londra'da 'seri cinsel saldırı' paniği: 7 kadın hedefte!
İngiltere, başkent Londra'da 1 ay içinde 7 kadına cinsel saldırıda bulunan bisikletli saldırganı konuşuyor. Polis firari saldırganı arıyor.
Londra polisi, 1 ay içinde 7 kadına cinsel saldırıda bulunan bisikletli saldırganı arıyor.
Mobese kayıtlarında, firari saldırganın, bisikletle takip ettiği kadınlara 'arkalarından yaklaşarak' cinsel saldırıda bulunduğu açıkça görülüyor. Vakaların dördünde ise saldırganın, kamuya açık alanda 'mastürbasyon yaparak' kadınları taciz ettiği belirtiliyor.
Polis, saldırıların çoğunlukla 30 Ağustos ile 29 Eylül tarihleri arasında Doğu Londra'daki Tower Hamlets bölgesinde gerçekleştiğini söylüyor.
POLİSTEN HALKA ÇAĞRI
İngiliz The Sun'ın haberine göre, "Beyzbol şapkalı saldırgan suç işlerken yüzünü bir maske ile gizliyor. Dizlerine kadar uzanan siyah bir kapüşonlu giydiği tespit edilen saldırgan boynunda bir bisiklet kilidi taşıyor."
Polis, daha fazla kadının mağdur olmasını engellemek adına saldırganla ilgili bilgi sahibi olan herkesi ifade vermeye çağırıyor.
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