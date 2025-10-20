Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi olan Louvre Müzesi'nin nerede olduğu, kaç esere ev sahipliği yaptığı ve her yıl kaç kişi tarafından ziyaret edildiği merak ediliyor. Peki, Louvre Müzesi nerede, ne zaman kuruldu? Louvre Müzesi'nde kaç eser var, ne kadar ziyaretçi ağırlanıyor?

LOUVRE MÜZESİ NEREDE?

Louvre Müzesi, Fransa’nın başkenti Paris’te yer alıyor.

LOUVRE MÜZESİ NE ZAMAN KURULDU?

Bugünkü halini almadan önce bir kraliyet sarayı olarak kullanılan Louvre, 1793 yılında Fransız Devrimi’nin ardından halka açık müze haline getirildi. Ancak yapının temelleri 12. yüzyıla, Kral Philippe Auguste dönemine kadar uzanıyor.

LOUVRE MÜZESİ’NDE KAÇ ESER VAR?

Louvre’un koleksiyonunda yaklaşık 380.000 sanat eseri bulunuyor. Bunların yaklaşık 35.000’i sürekli sergilenen eserler arasında yer alıyor. Müze, resim, heykel, arkeolojik kalıntılar, süs eşyaları ve antik medeniyetlere ait sanat objeleriyle dünyanın en kapsamlı sanat arşivlerinden birine sahip.

LOUVRE MÜZESİ HER YIL KAÇ ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR?

Louvre Müzesi, her yıl ortalama 9 ila 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi unvanını elinde tutuyor. 2023 yılında ziyaretçi sayısı yeniden yükselerek 9,3 milyona ulaştı.