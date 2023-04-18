Lüks restoran şeflerinin pişirdiği lezzet sırrıyla! Etin lokum gibi olmasını sağlayan tüyo

Yayınlanma: 18.04.2023 - 22:51

Güncelleme: 18.04.2023 - 22:51

Güzel pişirilmiş, ağızda dağılan ve lokum kıvamında bir et pişirmenin yemek yapmanın zirve noktalarından biri olduğunu söylemek hiç yanlış olmayacaktır.

Bu noktada ise işin içerisine bazı küçük ama özel detaylar girmektedir. Siz de lokum gibi yumuşacık et pişirmenin püf noktalarını merak ediyorsanız sizleri biraz böyle alalım.

Hazırladığımız bu içerikte lokum gibi et tarifinin tüm püf noktalarını öğreneceksiniz.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Lezzetli et tarifinin detaylarına yer verildi. İşte şeflerin taktiğiyle et pişirmenin incelikleri.

Yağ damarları bulunan kırmızı et pişirme esnasında eti kurutmaz aynı zamanda lezzetini içinde hapseder.

Yumuşak bir kavurma yapmak istiyorsanız hayvanın yumuşak bölümlerinden yani kaslı bölümlerinden seçmeniz gerekmektedir.

Etin lokum gibi olmasını istiyorsanız kassız ve yağı fazla olan bölümden seçebilirsiniz. Çünkü kavurmanın kendi yağında pişmesi ve kendine yağ ortamı oluşturması gerekir.

Biftek gibi büyük parça pişirmek için etinin bir et dövücü ya da tokmak yardımıyla yumuşatmanız etinizin lokum gibi yumuşacık olmasını sağlar.

Etin sert bölümlerini pişirmek istediğiniz zaman öncesinde bütün sinirlerini ayıklamanız gerekmektedir.

Etin lokum gibi olmasını istiyorsanız ilk yapacağınız şey eti doğru bir şekilde dilimlemek daha sonra da marine etmektir. Marine etmek için limon suyu, ayran ya da sirke içinde yaklaşık 1 ile 2 saat kadar bekletebilirsiniz. Böylelikle et beklediği için hem lezzeti artar hem de iyice dinlendiği için yumuşacık etlere sahip olursunuz.

Etin içine tuzu ne zaman atacağınız çok önemlidir. Çünkü tuz etin içindeki nemi çeker ve etin lezzetini içinde hapsedip doğal bir tuzlu yaratır. Bu yüzden eti pişirmeden önce tuzunu mutlaka atmanız gerekiyor.