Ünlü model Bella Hadid, Filistin paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alırken bu kez hastalığıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Hadid, Lyme hastalığına yakalandığını duyurdu. Peki, Lyme Hastalığı nedir? Lyme hastalığı belirtileri neler? Lyme hastalığı nasıl tedavi edilir?

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, genellikle borrelia burgdorferi bakterisi ile enfekte olmuş kenelerin ısırması ile bulaşan zoonotik enfeksiyon hastalığıdır. Bu keneler geyik kenesi olarak da bilinen kara bacaklı kene türleridir. Hastalığı nadiren sivrisinek, bit veya at sinekleride bulaştırabilirler. Borrelia burgdorferi dışında nadir olarak "Borrelia mayonii", "Borrelia afzelii" ve "Borrelia garinii" bakterileri de lyme hastalığına neden olur. Lyme hastalığına ilk teşhis 1975 yılında Amerika Birleşik Devleti’ne bağlı bir sahil yöresi olan Old Lyme kasabasında konulmuştur

LYME HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Lyme hastalığı, Ixodes türü geyik keneleri olarak da bilinen enfekte kara bacaklı kenelerin ısırmasıyla yayılan Borrelia burgdorferi adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Kenelerin bakteriyi bulaştırabilmesi için en az 24 saat boyunca vücuda yapışık durumda kalması gerekir.

LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Borrelia bakterisi tarafından enfekte olmuş bir kenenin ısırması ile birlikte, döküntü başta olmak üzere, ısırdığı bölge ya da vücudun herhangi bir yerinde kırmızı oval, düz veya dairesel bir döküntü ile ortaya çıkabilir. Lyme hastalığının diğer önemli belirtileri şunlardır;

Kenarları kırmızı ve iç içe geçmiş halkalar şeklinde kızarıklık (eritema migrans)

Ateş

Baş ağrısı

Şiddetli kas ve eklem ağrıları

Lenf düğümlerinde şişme

Yorgunluk

Vücut ağrıları

LYME HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Lyme hastalığının tedavisi için 10- 14 gün süre ile oral yolla alınan antibiyotik kürü uygulanır. Eğer hastalığın tespitinde gecikilmişse, yani geç semptomlar da görülüyorsa antibiyotik tedavi kürünün uygulanma süresi 14 ile 28 gün sürebilir.