Lirid (Lyrid) yağmuru, 2026 takviminde yerini aldı. Peki, Lyrid meteor yağmuru nedir? 2026 Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

LYRID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gökyüzünde görülen doğal bir ışık gösterisidir. Aslında bu olay, Dünya’nın C/1861 G1 Thatcher adlı kuyruklu yıldızın yörüngesinden geriye bıraktığı toz ve küçük parçacıklarla karşılaşması sonucu oluşur.

LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl 16 ile 25 Nisan tarihleri ​​arasında aktif olan Lyrid meteor yağmuru, bu sene 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece yarısı en yoğun noktaya ulaşacak.

Ortalama bir Lyrid meteor yağmuru saatte 15 ila 20 meteor üretecek.

YRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Türkiye'nin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerler, meteor yağmurunu izlemek için harika fırsatlar sunacak.