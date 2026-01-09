Mabel Matiz bugün hakim karşısına çıkıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 10:20:00
Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısı nedeniyle “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacak. Matiz hakkında 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası isteniyor.

Şarkıcı Mabel Matiz, "Perperişan" isimli şarkısıyla "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkacak.

Matiz'in “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erişim engeli talep etmişti.

Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Matiz, açılan dava kapsamında bugün, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ünlü şarkıcı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

İlgili Konular: #HAKim #dava #Mabel Matiz