Macar fiği ekti tarlası kartpostala döndü

Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:01

Güncelleme: 30.05.2024 - 14:01

Mudurnu ilçesinde Sarıyar köyü yolunda Ekim ayında bir üretici tarlasına macar fiği ekti. Macar fiği ekilen tarlada mayıs ayında yağan yağmurların ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz görüntüler sundu. Tarla vatandaşların fotoğraf karelerini süslüyor Tarlanın çok güzel bir manzaraya sahne olduğunu belirten Mehmet Çavuşoğlu, “Köyümüzün girişindeki bir tarla. Mevsim sonu yağmurlarından sonra burası harika çiçek açtı. Vatandaşlar buradan geçerken bunları başka çiçekler sanıyor. Bu çiçekler doğanın kendi çiçekleri. Görüntüsü çok güzel. Ekme değil kendiliğinden olmuş, belli” dedi.

Çiftçilik yapan üreticilerin tercih ettiği, besin ve protein değeri yüksek olan macar fiği, hayvan yemi olarak kullanılıyor.



