Madame Coco'nun sahibi İlhan Tanacı boşandı. İlhan Tanacı'nın avukatları Lale Tanacı'nın bağlama büyüsü yaptığını ileri sürdü. Peki, Madame Coco'nun sahibi İlhan Tanacı kimdir? İlhan Tanacı ile Lale Tanacı boşandı mı?

MADAME COCO’NUN SAHİBİ İLHAN TANACI KİMDİR?

İlhan Tanacı, tekstil dünyasına akademik ve pratik açıdan tam donanımlı olarak giriş yapmış bir yöneticidir. İlk öğrenimini Adana’da Özel Ata Koleji’nde tamamlayan Tanacı, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği eğitimi almıştır.

İş dünyasındaki asıl yükselişini perakende yönetimindeki stratejik hamleleriyle gerçekleştiren Tanacı’nın kariyerindeki dönüm noktaları şunlardır:

English Home Dönemi (2000-2011): Yaklaşık 11 yıl boyunca English Home markasının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş ve markanın büyümesinde kilit rol oynamıştır.

Madame Coco Dönemi (2011-Günümüz): English Home’dan ayrıldıktan sonra Madame Coco markasını kuran İlhan Tanacı, kısa sürede bu markayı ev tekstili alanında lider konuma taşımıştır. Günümüzde şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İLHAN TANACI İLE LALE TANACI BOŞANDI MI?

Ev tekstili ve dekorasyon markasıyla Türkiye’nin en bilindik markası olan Madame Coco’nun sahibi İlhan Tanacı boşandı. İlhan Tanacı'nın avukatları Lale Tanacı'nın bağlama büyüsü yaptığını ileri sürdü. Şiddete uğradığını belirten Lale Tanacı ise İbrahim Paşa Köşkü'nü talep etti.