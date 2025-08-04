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Madonna sevgilisiyle dans videosu paylaştı: Hayranlarının gözü o cihaza takıldı

Madonna sevgilisiyle dans videosu paylaştı: Hayranlarının gözü o cihaza takıldı

4.08.2025 16:40:00
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Haber Merkezi
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Madonna sevgilisiyle dans videosu paylaştı: Hayranlarının gözü o cihaza takıldı

Madonna, evinde sevgilisi Akeem Morris ile birlikte çektiği dans videosunu yayımladı. Videodaki cihaz ayrıntısı takipçilerinin dikkatini çekti.

Yedi Grammy ödüllü şarkıcı Madonna, sevgilisi Akeem Morris ile Upper East Side'daki malikanesinde kamera karşısına geçti. Madonna, Morris ile dans ettiği bir videoyu yayımladı. Videodaki bir ayrıntı bazı sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti.

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Madonna'nın videosuna dans ederken arkasında ilginç bir tıbbi cihaz olduğu görüldü.

Cihazın, 23 bin dolara (Yaklaşık 935 bin 552 TL) satılan hücre yenileme cihazı olduğu ortaya çıktı.

Cihazın; fizyoterapi, diş hekimliği, dermatoloji ve genel tıbbi alanlarda kullanılması nedeniyle hayranları, Madonna'nın hangi amaçla kullandığını merak etti.

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