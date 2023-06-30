Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili endişelendiren iddia: 'Yataktan kalkamıyor'
Önceki gün taburcu edilen şarkıcı Madonna'nın New York'taki dairesindeki yatağından bile kalkamayacak kadar hasta olduğu öne sürüldü.
Enfeksiyon nedeniyle 6 gün önce yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili hayranlarını üzecek yeni bilgiler geldi.
TABURCU EDİLDİ ANCAK...
New York'ta fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Madonna birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi.
ABD medyası, taburcu edilmesine rağmen Madonna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.
"SÜREKLİ KUSUYOR"
ABD'nin ünlü magazin sitesi TMZ'ye konuşan kaynaklar, Madonna'nın evinde istirahat ettiğini fakat yataktan çıkacak hali olmadığını söyledi. Kaynaklar, "Madonna kendini kontrol edemeden sürekli kusuyor. Yataktan kalkamıyor" dedi.
12 SAAT PROVA YAPMIŞ
Pop kraliçesinin çıkacağı dünya turnesi için günde 12 saat prova yaptığı bildirildi. Turneye sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen 64 yaşındaki şarkıcının semptomları görmezden geldiği ve bu sebeple doktora gitmediği belirtildi.
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