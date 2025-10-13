Mahkemeden 'tedbir' kararı geldi: Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında ipler koptu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'le, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in arası tapu davaları nedeniyle açılmıştı.

İddiaya göre şarkıcı Deniz, kendisine ait olan yerin tapusunu ağabeyinin üzerine tescil ettirmişti. Bu tapuları daha sonra üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz'in abisi ile arası tapu iptali davası açmasının ardından bozuldu.

TEDBİR KARARI

Özcan Deniz'in bu hamlesinin ardından ağabey Ercan Deniz'in kardeşini ve kardeşinin eşini ölümde tehdit ettiği iddia edildi.

Yaşanan hadiselerden sonra Özcan Deniz İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırdı.

İktidara yakın Sabah'tan Armağan Yıldız'ın haberine göre, Özcan Deniz, eşi Samar ile birlikte çocuğuna, ağabeyinin yaklaşmamasını, bu nedenle tedbirin yeniden uzatılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme kararını açıkladı. Ercan Deniz'e 2 ay tedbir kararı uygulandı.