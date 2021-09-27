Mahsun Kırmızıgül uzun bir aranın ardından albüm çıkarıyor
Uzun yıllardır müzik piyasasından uzaklaşan ve sinema projelerine ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aranın ardından albüm çıkaracağını duyurdu.
Uzun bir dönem müzik çalışmalarına ara veren ve sinema projelerine imza atan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
SnobMagazin'in haberine göre, albümde sevenleri için sürprizleri olduğunu anlatan Kırmızıgül, "Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıl sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı" ifadelerini kullandı.
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