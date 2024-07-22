Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi 'Güzel Aşklar Diyarı'nın oyuncuları belli oldu

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:05

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:05

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizilerden biri olan "Güzel Aşklar Diyarı"nın başrol oyuncuları belli oldu. Geçen sezon "Safir" dizisinde başrol oynayan Burak Berkay Akgül, bu proje için tekrar Kapadokya’nın yolunu tutacak.

Mahsun Kırmızıgül’ün uzun süredir üzerinde çalıştığı ve "Yalı" kod adlı dizisiyle dikkat çeken bu yeni proje, güçlü bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilecek olan dizide, Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül başrolleri paylaşacak.

Dizinin kadrosunda ayrıca Halil Ergün, Meltem Cumbul ve Melis Birkan gibi ünlü isimler de yer alıyor. Özgü Kaya "Zeynep", Burak Berkay Akgül ise "Arhan" karakterlerine hayat verecek.

"Güzel Aşklar Diyarı", Kanal D’nin yeni sezondaki en iddialı yapımları arasında yer alacak.