Mahsun Kırmızıgül'den 'jön' çıkışı: 'Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım'

Mahsun Kırmızıgül, 2025'te bir projede yer alacağını duyurdu. Kırmızıgül, "Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Bundan böyle jön oynayacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:31
Mahsun Kırmızıgül'den 'jön' çıkışı: 'Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım'
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Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sektörde jön sıkıntısı olduğunu belirtti. Kırmızıgül, kendi fotoğraflarından oluşan bir video yayınlayarak, gelecek yıl, özel bir projede jönlük yapacağını duyurdu.

Mahsun Kırmızıgül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dizi ve sinema sektörü, ciddi anlamda jön sıkıntısı çekiyor. Yıllardır gelen tekliflere kapıları kapatmıştım ama yeni aldığım kararla bundan sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. 2025'te beni heyecanlandıran bir projede yer alacağım. Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Bundan böyle jön oynayacağım. Seneye net olarak söylüyorum, çok özel bir projede oyunculuk yapacağım."


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