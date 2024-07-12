Mahsun Kırmızıgül'den şaşırtan çıkış: 'İranlı kadınların yanındayım'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:05

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:05

Geçtiğimiz aylarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesinden sonra yapılan seçimde yeni cumhurbaşkanı Nusret Pezeşkiyan olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra ünlü şarkıcı, Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından İranlı kadınların yanında olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Mahsun Kırmızıgül, "İranlı kadınların yanındayım. Şiddete maruz kalmış tüm dünya kadınlarının yanındayım. Bizi doğuran, amasız, eğersiz, çünküsüz bir tek seven annelerimizdir. Dünyamızın güneşi olan annelerin ölene kadar yanındayım. Onlar dünyamızın ışığıdır. O ışık söndüğünde yerine hiç bir şeyi koyamazsınız." şeklindeki ifadelere yer verdi.

