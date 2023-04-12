Makarnayı üç kat lezzetlendiren sos! Hazırlaması ise bakın ne pratik..

Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:23

Güncelleme: 12.04.2023 - 23:23

Lezzetli makarna pişirmek için sos çok önemlidir. Marketlerde satılan hazır sosları kullanmak yerine evde kendi yaptığınız sosu kullanın. Böylelikle pişireceğiniz makarna hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli olacaktır. İşte bilmeniz gereken makarna sosları..

Yenişafak'ta yer alan bir içerikte; Makarnanın lezzetini katlayan 3 farklı sos tarifi paylaşıldı.

Kekik kokusuna bayılacaksınız: Kremalı mantar sosu

Kremalı mantar sosu; soğan, sarımsak, tereyağı, mantar, krema, kaşar peyniri, karabiber, taze kekik gerekli olan malzemeler:Tereyağı bir tava içerisine alınır ve eritilir. Sarımsak ince ince, soğan yemeklik olacak şekilde doğranır ve eriyen tereyağının içinde sotelenir. Mantar ince ince dilimlenip, soğanın üzerine ilave edilir. Mantarın pişmesine yakın krema ve karabiber eklenir. Krema çekene kadar kısık ateşte pişirilir ve taze kekik yaprağı ilavesi ile ocaktan alınır.

Kıymanın müthiş lezzeti: Bolenez sosu

Kıyma, sarımsak, soğan, salça, domates püresi veya rendesi domates, ketçap, tuz, karabiber, kekik fesleğen ve zeytinyağı bolonez soslu makarna için ihtiyacınız olan malzemeler… Bolonez sos çok bol domatesli ve kıymalı bir sostur. Zeytinyağı tavaya koyulur ve sarımsaklar doğranıp yakmadan kavrulur. Ardından rendelenmiş kuru soğan ve kıyma ilave edilip birlikte kavrulur. Salça ve domatesler ilave edin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Birkaç dakika kaynatılıp altı kapatılır.

Klasikten vazgeçemeyenlere: Domates sosu

Domates, sıvı yağ, soğan, tuz ve karabiber domates sosu gerekli malzemelerimiz istediğiniz modelde aldığınız makarnayı haşlamaya koyun. Ayrı bir tavaya domates sosu için sıvıyağ, doğranmış soğan ve domates sosunu ekleyip pişirin. Domates sosunun kaynadıktan sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Makarnanın üzerine koymanız için yapmış olduğunuz domates sosunuz hazır.