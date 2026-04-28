Endonezya, küresel ticaretin kritik hattı olan Malakka Boğazı’ndan geçen gemiler için ücretlendirme sistemini değerlendirmeye aldı. Peki, Malakka Boğazı nerede, hangi ülkede? Malakka Boğazı önemi

MALAKKA BOĞAZI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Malakka Boğazı; Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası ile Malezya Yarımadası (Batı Malezya) arasında, 805 km uzunluğunda dar bir boğazdır.

MALAKKA BOĞAZI ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Malakka Boğazı, ekonomik ve stratejik açıdan dünyanın en önemli deniz yollarından biri olup Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı ile eşdeğer öneme sahiptir.

Boğaz, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında ana deniz yolu geçişini oluşturmanın yanı sıra, aynı zamanda dünyanın en kalabalık 3 ülkesi olan Hindistan, Endonezya ve Çin'i deniz yoluyla birbirine bağlamaktadır. Ayrıca, bölgenin en gelişmiş ticaret devlerini; Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ı uluslararası ticarete bağlamaktadır.