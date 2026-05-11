Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya'da sokak ortasında vahşet: Yolunu kestiği eski eşine kurşun yağdırdı!

Malatya'da sokak ortasında vahşet: Yolunu kestiği eski eşine kurşun yağdırdı!

11.05.2026 11:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Malatya'da sokak ortasında vahşet: Yolunu kestiği eski eşine kurşun yağdırdı!

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen kan dondurucu olayda, H.K. isimli şahıs eski eşi Feride Karakaya’nın yolunu keserek av tüfeğiyle dehşet saçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçan saldırgan suç aletiyle birlikte yakalandı.

Malatya'da H.K., eski eşi Feride Karakaya'yı (35) sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., sokakta önünü kestiği eski eşi Feride Karakaya'yı yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu. Şüpheli, daha sonra yere yığılan Feride Karakaya'nın yakın mesafeden başına ateş etti.

Image

Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Feride Karakaya, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan H.K.’yi suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #Malatya