Malatya'da hasat için gün sayılıyor: Taleplere yetişemiyor

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:22

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:22

Arguvan’ın bin 400 rakımdaki Çakmak yaylasında arıcılık yapan üreticiler, yeni sezon bal hasadı için gün sayıyor. İlçeye bağlı Şotik Mahallesi’nde uzun yıllardır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Çıplak, yaklaşık iki ay sonra hasat döneminin başlayacağını ifade ederek 800 kilogram ile 1,5 ton aralığında ürün beklediklerini söyledi.

“Taleplere yetişemiyorum, ürünleri sadece yakın çevreme satıyorum”

Yaklaşık 100 kovanının bulunduğunu kaydeden Mustafa Çıplak, "30 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Elde ettiğim ürünler akrabalarıma yetmiyor. Uzun yılladır arıcılık yaptığımız için eş dost birbirine tavsiye ediyor, alan beğeniyor. Ürünlerimiz organik, herkese istediği kadar bal da veremiyoruz. Sadece akrabalarıma ve onarın arkadaşlarına satıyorum, taleplere yetişemiyoruz” dedi

Geçtiğimiz yıl kilogramını 350 ila 450 TL aralığında satışa sunduklarını ifade eden Çıplak yeni sezon için henüz fiyat belirlemediklerini kaydetti.