Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:02

Güncelleme: 21.04.2024 - 11:02

Grammy kazanan ve American Idol yarışmasında yer alan şarkıcı Mandisa Lynn Hundley, 47 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Mandisa Lynn Hundley kimdir, kaç yaşında, nereli? Mandisa Lynn Hundley neden öldü?

MANDİSA LYNN HUNDLEY KİMDİR?

Mandisa Hundley, 2 Ekim 1976'da Citrus Heights, California'da doğdu ve kendisi de orada büyüdü. El Camino Temel Lisesi'nden mezun olduktan sonra Sacramento'daki American River College'a katıldı ve burada vokal caz eğitimi aldı. Daha sonra Tennessee'deki Fisk Üniversitesi'nde okudu ve vokal performansı üzerine yoğunlaşarak Müzik Lisans derecesi ile mezun oldu.

Mandisa, 2005 yılında Chicago'da düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri yetenek yarışması programı American Idol için seçmelere katıldı. Kendisini "sadece Mandisa" olarak nitelendirdi ve bu nedenle programda sadece Mandisa olarak faturalandırıldı. Müzikal etkilerinin Whitney Houston'dan Def Leppard'a kadar geniş bir yelpazede yer aldığını söyledi.

Idol jürisi Simon Cowell, başarılı seçmelerden sonra Mandisa'nın kilosu hakkında birkaç yorum yaptı. "Bu yıl daha büyük bir sahnemiz var mı?" diye espri yaptı. Daha sonra Paula Abdul , Mandisa'nın sesinde " Fransız " hırıltısı olduğunu söylediğinde Cowell, Fransa'nın kendisiyle daha uygun bir karşılaştırma yapılabileceğini söyledi. Yorumlar ve diğerleri, Ulusal Yağ Kabulünü Geliştirme Derneği'nin (NAAFA) öfkesini çekti ve bu, Mandisa'nın 2007 albümüne True Beauty adını vermesinin nedenlerinden biri olacaktı .

Mandisa, sezonun 24 yarı finalistinin son sıralaması öncesinde jüri karşısına çıktığında Cowell'e şunları söyledi: "Sana söylemek istediğim şey şu, evet, beni incittin ve ben ağladım ve bu çok acı vericiydi. gerçekten öyleydi Ama şunu bilmeni isterim ki seni affettim ve birini affetmek için birinin özür dilemesine ihtiyacın yok, eğer İsa ölebilseydi ve tüm hatalarım affedilseydi, ben de öyle düşünürdüm. kesinlikle aynı lütfu sana da verebilirim." Cowell, "alçakgönüllü" olduğunu söyleyerek hemen ondan özür diledi.

7 Mart 2006'daki Idol şovunda performans öncesi videosunda 24 yaşına kadar başparmağını emdiğini belirtti. Üç jüri üyesinin de övgüsünü alan Chaka Khan'ın " Ben Her Kadınım " adlı parçasını seslendirdi . 9 Mart 2006'da Idol'ün beşinci sezonunda finalist olarak seçilen 12 yarışmacı arasında yer aldı.

Mandisa, 5 Nisan 2006'da American Idol'den elendi ve daha önce hiç son üçte yer almamıştı ( Paris Bennett ve Elliott Yamin ile birlikteydi , ikisi de son üçte yer almamıştı). Elenen yarışmacıların çoğu gibi o da bir gün sonra Jay Leno ile The Tonight Show'a çıktı

MANDİSA LYNN HUNDLEY NEDEN ÖLDÜ?

2006'daki Idol sezonunda jüri üyesi olan Paula Abdul, People'a yaptığı açıklamada onu "gerçek bir ışık kaynağı" olarak nitelendirdi. Bir başka Idol yıldızı Danny Gokey de X hesabından "yıkıldığını" yazdı.

Mandisa'nın menajeri BBC'ye yaptığı açıklamada, sanatçının evinde ölü bulunduğunu söylerken, "Şu anda ölüm nedenini ya da daha fazla ayrıntıyı bilmiyoruz" diye konuştu.