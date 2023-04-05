Margot Robbie kimdir, kaç yaşında, nereli? Margot Robbie hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:24

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 12:24

Heyecanla beklenen 'Barbie' filminde başrolü canlandıran Margot Robbie gündem oldu. Margot Robbie'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Oyuncunun rol aldığı filmler araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MARGOT ROBBİE KİMDİR?

Margot Elise Robbie, 2 Temmuz 1990'da Avustralya'da doğdu. Drama üzerine okuyup, Somerset Kolejinden mezun oldu. 17 yaşında Melbourne'e yerleşerek profesyonel oyunculuğa başladı. Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Robbie, kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak adım attı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi.

Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi. Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında Ben, Tonya filminde canlandırdığı artistik buz pateni yarışmacısı Tonya Harding ile eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Performansı sayesinde 2018'de Akademi Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü ve 75. Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. 2019'da Forbes tarafından dünyanın en yüksek ücretli aktrislerinden biri olarak gösterildi.

MARGOT ROBBİE'NİN ÖZEL YAŞAMI

Margot Robbie, 2016'da film prodüktörü Tom Ackerley'le evlendi.

MARGOT ROBBİE'NİN YER ALDIĞI FİLMLER

2008 Vigilante

2009 I.C.U.

2013 Zamanda Aşk

2013 Para Avcısı

2015 Z for Zachariah

2015 Fokus

2015 Aşk Uğruna

2015 Büyük Açık

2016 Whiskey Tango Foxtrot

2016 Tarzan Efsanesi

2016 Suicide Squad

2017 Ben, Tonya

2017 Goodbye Christopher Robin

2018 Peter Rabbit

2018 Mary Queen of Scots

2018 Terminal

2018 Dreamland

2019 Skandal

2019 Bir Zamanlar Hollywood'da

2020 Yırtıcı Kuşlar

2021 The Suicide Squad: İntihar Timi

2022 Amsterdam

2022 Babylon

MARGOT ROBBİE'NİN YER ALDIĞI TELEVİZYON PROJELERİ

2008 Review with Myles Barlow

2008 The Elephant Princess

2008 City Homicide

2008–11 Neighbours

2011–12 Pan Am

2015 Top Gear

2015 Neighbours 30th: The Stars Reunite

2016 Saturday Night Live



