Margot Robbie kimdir, kaç yaşında, nereli? Margot Robbie hangi filmlerde oynadı?
Başarılı oyuncu Margot Robbie gündem oldu. Peki, Margot Robbie kimdir, kaç yaşında, nereli? Margot Robbie hangi filmlerde oynadı?
Heyecanla beklenen 'Barbie' filminde başrolü canlandıran Margot Robbie gündem oldu. Margot Robbie'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Oyuncunun rol aldığı filmler araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
MARGOT ROBBİE KİMDİR?
Margot Elise Robbie, 2 Temmuz 1990'da Avustralya'da doğdu. Drama üzerine okuyup, Somerset Kolejinden mezun oldu. 17 yaşında Melbourne'e yerleşerek profesyonel oyunculuğa başladı. Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Robbie, kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak adım attı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi.
Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi. Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında Ben, Tonya filminde canlandırdığı artistik buz pateni yarışmacısı Tonya Harding ile eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Performansı sayesinde 2018'de Akademi Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü ve 75. Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.
2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. 2019'da Forbes tarafından dünyanın en yüksek ücretli aktrislerinden biri olarak gösterildi.
MARGOT ROBBİE'NİN ÖZEL YAŞAMI
Margot Robbie, 2016'da film prodüktörü Tom Ackerley'le evlendi.
MARGOT ROBBİE'NİN YER ALDIĞI FİLMLER
2008 Vigilante
2009 I.C.U.
2013 Zamanda Aşk
2013 Para Avcısı
2015 Z for Zachariah
2015 Fokus
2015 Aşk Uğruna
2015 Büyük Açık
2016 Whiskey Tango Foxtrot
2016 Tarzan Efsanesi
2016 Suicide Squad
2017 Ben, Tonya
2017 Goodbye Christopher Robin
2018 Peter Rabbit
2018 Mary Queen of Scots
2018 Terminal
2018 Dreamland
2019 Skandal
2019 Bir Zamanlar Hollywood'da
2020 Yırtıcı Kuşlar
2021 The Suicide Squad: İntihar Timi
2022 Amsterdam
2022 Babylon
MARGOT ROBBİE'NİN YER ALDIĞI TELEVİZYON PROJELERİ
2008 Review with Myles Barlow
2008 The Elephant Princess
2008 City Homicide
2008–11 Neighbours
2011–12 Pan Am
2015 Top Gear
2015 Neighbours 30th: The Stars Reunite
2016 Saturday Night Live
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