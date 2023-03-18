Lance Reddick kimdir, nereli? Lance Reddick hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Lance Reddick 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Lance Reddick kimdir, nereli? Lance Reddick hangi filmlerde oynadı? Lance Reddick neden hayatını kaybetti?
John Wick serisinde Charon karakterini canlandıran ünlü oyuncu Lance Reddick hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri yastayken, sanatçının yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
LANCE REDDİCK KİMDİR?
Lance Reddick, 31 Aralık 1962'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinde doğdu. Reddick, önce Baltimore Friends School'a gitti. Ardından, Peabody Hazırlık Enstitüsü'nde müzik ve Walden Okulu'nda müzik teorisi ve kompozisyon öğreten bir yaz programı okudu. Rochester Üniversitesi'ndeki Eastman Müzik Okulu'na katıldıktan sonra, 1980'lerde Boston, Massachusetts'e taşındı ve 1991'de Yale Üniveristesi Drama Okulu'na kaydoldu.
Reddick 2014'te çıkan aksiyon gerilim filmi John Wick'te Charon olarak yer aldı, bu rolü iki devam filminde de canlandırdı. Temmuz 2021'de Reddick'in John Wick: Chapter 4'teki rolünü tekrar oynayacağı doğrulandı. 2014'te çıkan video oyunu Destiny'de Commander Zavala karakterini seslendirdi.
Yine 2014 yılında Amazon Prime serisi Bosch'ta Chief Irvin Irving rolünü canlandırmaya başladı. Oynadığı üç büyük dizide edindiği Polis müdürü rolü olarak dizide rollerini karşılaştıran Reddick, The Wire'daki karakteri Daniels'ın "kalbinde bir polis" olduğunu belirtti. Fringe karakteri Broyles "bir asker" iken, Irving "özgün bir politikacı" şeklinde karşılaştırmalar yaptı.
LANCE REDDİCK'İN ÖZEL YAŞAMI
Lance Reddick, 2011'de Stephanie Reddick'le evlenmişti.
LANCE REDDİCK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulunan ünlü oyuncunun ölüm nedeni otopsinin ardından kesinleşecek.
LANCE REDDİCK'İN FİLMOGRAFİSİ
1998 Great Expectations
1998 Godzilla
1998 The Siege
2000 I Dreamed of Africa
2001 Don't Say a Word
2002 Bridget
2004 Brother To Brother
2006 Dirty Work
2008 Tennessee
2009 The Way Of War
2010 Jonah Hex
2011 Remains
2012 Won't Back Down
2013 White House Down
2013 Oldboy
2014 Faults
2014 The Guest
2014 Search Party
2014 John Wick
2015 Parallel Man: Infinite Pursuit
2015 Fun Size Horror
2017 John Wick: Chapter 2
2018 Little Woods
2018 Canal Street
2018 Monster Party
2018 The Domestics
2019 John Wick 3: Parabellum
2019 Angel Has Fallen
2020 Faith Based
2020 Sylvie's Love
2020 One Night in Miami
2021 Godzilla vs. Kong
2022 John Wick: Chapter 4
LANCE REDDİCK'İN YER ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ
1996 New York Undercover
1996 Swift Justice
1997 The Nanny
1997 What the Deaf Man Heard
1998 The Fixer
1998 Witness to the Mob
1999 The West Wing
2000 Falcone
2000 The Corner
2000-01 Oz
2000-01 Law & Order: Special Victims Unit
2001 Law & Order
2002 100 Centre Street
2002 Keep the Faith, Baby
2002-08 The Wire
2003 Law & Order: Criminal Intent
2004 Law & Order
2005 Independent Lens
2005-06 CSI: Miami
2007 Numb3rs
2008-09 Lost
2008-13 Fringe
2010 Svetlana
2011 It's Always Sunny in Philadelphia
2012 The Avengers: Earth's Mightiest Heroes
2012-13 Tron: Uprising
2013 Wilfired
2013 NTSF:SD:SUV::
2013 Comedy Bang! Bang!
2013 The Eric Andre Show
2014 Beware the Batman
2014 American Horror Story: Coven
2014 Intelligence
2014 The Blacklist
2014 Key & Peele
2014-21 Bosch
2015 Castle
2015 Tim & Eric's Bedtime Stories
2016 Mary + Jane
2017 Rick and Morty
2018-20 Corporate
2018 American Horror Story: Apocalypse
2019 DuckTales
2020 Castlevania
2020- Paradise PD
2021 Americas Book of Secrets
Resident Evil
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