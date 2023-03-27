Genco Erkal kimdir, nereli, kaç yaşında? Genco Erkal hangi filmlerde oynadı?
Kendisine destek vermeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olarak niteleyen cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bir tepkide usta sanatçı Genco Erkal'dan geldi. Twitter hesabından İnce'nin bir fotoğrafını paylaşan Erkal, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı sonrası Genco Erkal sosyal medyada gündem olurken yurttaşlar Genco Erkal'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Genco Erkal kimdir, nereli, kaç yaşında? Genco Erkal hangi filmlerde oynadı?
Sosyal medya üzerinden Muharrem İnce'ye verdiği cevap ile gündeme gelen Genco Erkal'ın hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Genco Erkal kimdir, nereli, kaç yaşında? Genco Erkal hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
GENCO ERKAL KİMDİR?
Genco Erkal, 28 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. Babası deniz subayı Reşat Bey, annesi moda tasarımcısı ve terzi Nebahat Erkal (Şerbetçi) idi. Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda yatılı okuduktan sonra orta öğrenimini Robert Kolej'de, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesinin Psikoloji Bölümü'nde tamamladı.
Genco Erkal, tiyatroya küçük yaştan itibaren ilgi duydu. Robert Kolej'deki öğrencilik günlerinde tiyatro ile yoğun olarak ilgilendi. Ailesi tiyatroculuk yapmasını onaylamadığı için üniversitede psikoloji eğitimi aldı ve bu sırada tiyatro ile amatör olarak uğraştı. 1957'de amatör bir oyuncu olarak Genç Oyuncular topluluğunun kuruluşunda yer aldı.
Genco Erkal'ın profesyonel tiyatroya başlaması, Muhsin Ertuğrul'dan gelen teklifle oldu. İlk profesyonel oyunu Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen Çöl Faresi adlı oyundaki rolü oldu. Oyunculuk yaşamına Kenter Tiyatrosu'ndan sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda ve Ankara'da askerlik yaparken temas ettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1963’te Arena Tiyatrosu’nda sahnelenen Aslan Asker Şvayk oyunundaki Şvayk rolü ile dönemin tek tiyatro ödülü İlhan İskender Ödülü'nü kazandı. Ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Keşanlı Ali Destanı'nı yönetti.
Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olarak 1965 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneledi. 1969, 1992 ve 2014'te farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Ankara Tiyatrosu'nda Asaf Çiğiltepe'nin sahnelediği "Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi" oyunu ile Brecht tiyatrosu ile tanıştı.
Yaroslav Haşek'ten Aslan Asker Şvayk, Gogol'den Bir Delinin Hatıra Defteri, Bertolt Brecht'ten Galileo, Maxwell Anderson'dan Yalınayak Sokrates, Nâzım Hikmet'ten Kerem Gibi, Can Yücel'den Can çeşitli ödüller kazandığı ünlü rolleri arasında yer alır. Oyuncu ve tiyatro yönetmeni olarak birçok ödüle değer görüldü; çeşitli kurumlar tarafından yaşam boyu başarı ödülü ile ödüllendirildi.
Genco Erkal, 1993-1998 yılları arasında, Paris'te ve Avignon Festivali'nde Fransızca da oynamaya başlayan Genco Erkal, üç Fransız yapımında rol aldı.
Senfonik konserlerde Prokofiev'in Peter ile Kurt, Stravinski'nin Askerin Öyküsü, Fazıl Say'ın Nâzım adlı yapıtlarını anlatıcı olarak seslendirdi.
Genco Erkal, 2008 senesinde Sivas'93 isimli belgesel tiyatro oyununu yazdı ve yönetti. Oyuncuların birden fazla role girdiği bir epik tiyatro örneği olan bu oyunda, 1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde çıkarılan bir yangın sonucu öldürülen otuz üç kişinin hikayesini konu edindi. Oyun, Türkiye ve Avrupa genelinde sahnelendi.
Genco Erkal, 2009 senesinde, Amerikalı tarihçi ve tiyatro yazarı Howard Zinn tarafından 1999 yılında yazılan Marx in Soho adlı tek kişilik tiyatro oyununu güncelleyerek Marx'ın Dönüşü adıyla sahneledi.
GENCO ERKAL OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Şahdamarım : Ahmed Arif\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2021
- Ben Bertolt Brecht : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2011
- Nereye Gidyoruz : Aziz Nesin\Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu - 2010
- Kerem Gibi : Nâzım Hikmet\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2009
- Marks'ın Dönüşü : Howard Zinn - Dostlar Tiyatrosu - 2008
- Sivas '93 : Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2007
- Oyun Sonu : Samuel Beckett - Dostlar Tiyatrosu - 2006
- Aymazoğlu ile Kundakçılar : Max Frisch\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2005
- Buluşma : Terry Johnson - Dostlar Tiyatrosu - 2004
- Fay Hattı : Behiç Ak - Dostlar Tiyatrosu - 2003
- Yaşasın Savaş :\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 2002
- Yarışma : Laurent Baffie\Umur Bugay - Dostlar Tiyatrosu - 2001
- Oyuncu : Tankred Dorst - Dostlar Tiyatrosu - 2000
- Can (oyun) : Can Yücel\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1999
- Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu - 1998
- Yosma : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1997
- Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1996
- İçimdeki Çığlık :Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1995
- Birtakım Azizlikler : Aziz Nesin\Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu - 1994
- İnsanlarım : Nâzım Hikmet\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1993
- Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Gogol - Dostlar Tiyatrosu - 1992
- Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet\Mehmet Ulusoy - Dostlar Tiyatrosu - 1991
- Aslan Asker Şvayk : Yaroslav HasekGenco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1990
- Merhaba (oyun) : Aziz Nesin\Haldun Taner\Nâzım Hikmet\Genco Erkal- Dostlar Tiyatrosu - 1990
- Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1989
- Üzbik Baba : Alfred Jarry - Orhan Duru - Dostlar Tiyatrosu - 1988
- Bay Puntila ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
- Ben, Bertolt Brecht : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1986
- Yaz (oyun) : Edward Bond - Dostlar Tiyatrosu - 1985
- Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu - 1984
- Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983
- Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981
- Her gün Yeni Baştan : Nâzım Hikmet-Aziz Nesin-Haldun Taner-Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1980
- Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brechtl - Dostlar Tiyatrosu - 1979
- Brecht - Kabare : Bertolt Brecht\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1978
- Devrik Süleyman : Aydın Engin - Dostlar Tiyatrosu - 1977
- İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1977
- Gün Dönerken : Yavuzer Çetinkaya - Dostlar Tiyatrosu - 1976
- Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu - 1976
- Sabotaj Oyunu : Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu - 1975
- Ortak : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1975
- Ezenler Ezilenler : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu - 1975
- Düşmanlar : Yavuzer Çetinkaya\Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu - 1974
- Kerem Gibi : Nâzım Hikmet\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1974
- Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek\ Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu - Dostlar Tiyatrosu - 1974
- Büyük Dümen : Art Buchwald - Dostlar Tiyatrosu - 1973
- Şili'de Av : Orhan Asena - Dostlar Tiyatrosu - 1973
- Azizname : Aziz Nesin\Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1973
- Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Mehmet Akan, Engin Ardıç, Genco Erkal, Macit Koper - Dostlar Tiyatrosu - 1972
- Analık Davası : Bertolt Brecht\Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu - 1971
- Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu - 1971
- Zemberek : Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1971
- Aslan Asker Şvayk : Yaroslav HasekGenco Erkal - Dostlar Tiyatrosu - 1971
- Havana Duruşması : H.M. Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu - 1970
- Asiye Nasıl Kurtulur? : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1970
- Nekrasof : Jean Paul Sartre - Dostlar Tiyatrosu - 1970
- Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu - 1969
- Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley\Leslie Bricusse - Dostlar Tiyatrosu - 1969
- Ha Me Ka Ha Ha Pe : Ali Tahsin - Dostlar Tiyatrosu - 1969
- Durdurun Dünyayı İnecek Var : (Anthony Newley ve Leslie Biriousse) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
- Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Arturo-Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Engin Cezzar Gülriz Sururi Tiyatrosu - 1964
- Otello : William Shakespeare - Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu
- Sırça Kümes : Tenesse Williams - Kent Oyuncuları - 1964
GENCO ERKAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- Prensesin Uykusu : Çağan Irmak - 2010
- Pazar: Bir Ticaret Masalı : Ben Hopkins - 2008
- Camdan Kalp : Fehmi Yasar - 1990
- Keşanlı Ali Destanı : Genco Erkal - 1988
- Hakkâri'de Bir Mevsim : Erden Kıral - Dostlar Tiyatrosu - 1983
- Faize hücum : Zeki Ökten - 1982
- At : Ali Özgentürk - 1982[14]
- Bir Delinin Hatıra Defteri : Tv filmi - 1974
GENCO ERKAL ÖDÜLLERİ
- 1982 Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (At)
- 1983 Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Faize Hücum)
- 1998 Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü (Simyacı, Dostlar Tiyatrosu)
- 1998 İsmail Dümbüllü Ödülü
- 2000 Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü (Yaşamı Boyunca Tiyatro Dalında Başarılı Çizgisini Sürdürmüş ya da Tiyatro Sanatına Katkıları Bulunmuş Kişi)
- 2000 Avni Dilligil Ödülleri Yaşam Boyu Başarı Ödülü
- Pertevniyal Lisesi 2008 yılının en iyi tiyatro ödülü (Sivas 93 oyunu ile)
- 2014 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü
- 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Üstün Performans Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri, Dostlar Tiyatrosu)
- 2019: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema – Sinema Onur Ödülü
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- AKP’ye içeriden bakış; “AKP’lilerin çocukları ailelerind
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!