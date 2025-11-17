Mars’ta gizemli keşif: Daha önce hiç rastlanmamıştı

NASA’ya bağlı Perseverance gezgini, Mars’ın Jezero Krateri’nde yürüttüğü araştırmalar sırasında yüzey şekliyle diğer kayaçlardan ayrılan yeni bir yapı fark etti. “Phippsaksla” adı verilen ve yaklaşık 76 santimetreyi aşan bu kaya, çevresindeki düz ve çatlaklı zeminden belirgin biçimde yükselerek bilim insanlarının ilk anda dikkatini üzerine topladı. İlk değerlendirmeler, cismin demir-nikel içeren bir meteorit olabileceğine işaret ediyor.

FOTOĞRAFLAR EYLÜLDE ÇEKİLDİ, AÇIKLAMA KASIMDA YAPILDI

Mashable’ın aktardığı bilgilere göre Perseverance, söz konusu kayayı 2 ve 19 Eylül’de görüntüledi. Ancak NASA’nın rutin güncellemeleri, ABD federal hükümetindeki uzun süreli kapanma nedeniyle gecikince keşif ancak 13 Kasım’da kamuoyuna duyurulabildi. Gezgin, 2021’de Mars’a inişinden bu yana Jezero Krateri’nde kaya örneklerini analiz etmeye devam ediyor.

PERSEVERANCE İÇİN BİR İLK OLABİLİR

Phippsaksla’nın gerçekten meteorit çıkması halinde bu, Perseverance’ın tespit ettiği ilk metal açıdan zengin göktaşı olacak. Daha önce Curiosity, Gale Krateri’nde benzer meteoritler bulmuş; Opportunity ve Spirit de görevleri sırasında metal içerikli kayaçlara rastlamıştı. Buna karşın Jezero Krateri’nde bugüne kadar bu tür bir meteorit bulunamaması, araştırmacıların şaşkınlığını artırıyor.