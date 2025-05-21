Mars'ta yaşam umudu artıyor: 'Kızıl Gezegen'in derinliklerinde kütleler keşfedildi

Bilim insanları Mars’ın derinliklerinde olağanüstü büyüklükte yapılar keşfetti. Gezegenin en büyük volkanik bölgesi Tharsis Montes’in altında yer alan bu yoğun kütleler, Mars’ın iç yapısında hâlâ hareketlilik olabileceğine dair güçlü ipuçları sunuyor. 1.100 kilometre derinlikte ve yaklaşık 1.750 kilometre genişlikte olan bu gizemli yapı, Mars’ın gelecekte tekrar volkanik açıdan aktif hale gelebileceğini gündeme getiriyor.





MARS'IN ALTINDA YÜKSELEN DEV KÜTLE

Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Bart Root liderliğindeki araştırma ekibine göre, Tharsis Montes’in altındaki bu anomali büyük olasılıkla yükselen bir manto sütunu. Bu tür yapılar, gezegenin çekirdeğinden yüzeye doğru yükselerek volkanik faaliyetleri tetikleyebilir.

MARS'TA BİLİNEN JEOLOJİK KURALLARI ZORLUYOR

Tharsis Montes bölgesinin çevresine göre çok daha yüksek olması, bu dev kütlenin yukarı doğru bir baskı oluşturduğunu düşündürüyor. Bu durum, “fleksürel izostazi” adı verilen ve ağır yapılarla litosferin aşağı doğru bükülmesi gerektiğini öne süren klasik jeoloji kuramına aykırı olmasıyla dikkat çekti.





MARS'IN KUZEY KUTBU ALTINDA DA YOĞUNLUKLAR GÖZLEMLENDİ

Araştırma sadece Tharsis bölgesiyle sınırlı değil. Mars’ın kuzey kutup düzlüklerinin altında, 300–400 kg/m³ daha yoğun olan başka yapılar da keşfedildi. Bu yapılar, büyük olasılıkla eski volkanik faaliyetlerden ya da antik göktaşı çarpmalarından arta kalan yoğun materyal kümeleri olabilir.