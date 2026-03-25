Marteniçka, Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biridir. Peki, Marteniçka ne zaman çıkarılır? Leylek görmeden marteniçka bilekliği çıkarılır mı?

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Baharın gelişini simgeleyen marteniçkalar, 1 Mart itibarıyla bileklere takılıyor ve ay boyunca taşınıyor. İnanışa göre, Mart ayı içinde bir leylek görenler, marteniçkalarını çıkararak çiçek açan bir ağaca bağlıyor. Bu ritüel, sağlık, bereket ve dileklerin gerçekleşmesi için yapılıyor.

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİ LEYLEK GÖRMEDEN ÇIKARILIR MI?

Eğer Mart ayı içinde leylek görülmezse, marteniçkalar 31 Mart’ta çıkarılıyor. Kimi insanlar, gelecek yıl yeniden kullanmak üzere saklarken, bazıları dilek dileyerek toprağa gömüyor ya da bir taşın altına bırakıyor. Marteniçkayı bir ağaca bağlamanın, dileklerin kabul olmasını hızlandırdığı düşünülüyor.