Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:33

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:33

Marteniçka bilekliği takma geleneği ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Baba Marta, baharı müjdeleyen Bulgaristan'a has bir gelenek. Peki, Marteniçka nedir, ne zaman takılır? Marteniçka ritüeli nasıl yapılır?

MARTENİÇKA NEDİR?

Martenitsa ya da Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür.

Rivayete göre uzun yıllar önce bir kral, sefere gitmiş. Aradan zaman geçmiş ancak haber bekleyen kraliçe, umutsuzluğa kapılmak üzereyken, nihayet kralın, bir posta güvercini ile yolladığı kırmızı ve beyaz iplikten oluşan bir "haber" almış.

Mesajı anlayamayan kraliçe, bunun anlamını ancak kralın dönüşünde öğrenebilmiş. Meğer kral, zor bir savaştan ağır yaralı olarak çıkmış ancak barış sağlandıktan sonra iyileşebilmiş, Dolayısıyla "marteniçka"da kırmızı ipliğin sağlığı, beyaz ipliğin barışı sembolize ettiğine inanılıyor.

MARTENİÇKA TAKARKEN NE YAPILIR?

Marteniçka bileklikleri takılırken sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerde bulunulur, dilek tutulmadan takılmaz.

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİ NE ZAMAN TAKILIR VE ÇIKARILIR?

Marteniçka takan kişi, eğer leylek görürse bilekliği çıkarır ve çiçek açan herhangi bir bitki veya ağacın dalına asarak sağlık için dua eder. 1 Mart'ta takılan bileklik, eğer ay sonuna kadar leylek görülmezse 31 Mart'ta çıkarılır ve diğer yıla kadar istenirse saklanır.

Diğer bir ritüele göre de dilek tutulan yerde marteniçka toprağa gömülür veya taşın altına konulur. Leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olunmasını sağladığına inanılır. Ayrıca marteniçka çıkarılınca bir meyve fidanına da bağlanır. Eğer hiç ağaç yoksa da taşın altına konulur.