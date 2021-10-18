MasterChef 2021’de elenen yarışmacı gözyaşlarıyla veda etti

18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:26

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen’i seçmişti.

Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 2. eleme adayı olarak Rabia’yı gösterdi. Konseydeki oylamada ise Eren, üçüncü eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i 4. eleme adayı yaptı.

Konseydeki oylamada Azize ile Burcu’nun isimleri aynı sayıda yazıldı. Tahsin, Burcu’yu 5. eleme adayı olarak gösterdi.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kırmızı takımdan Dilara, kalan altı takım arkadaşı arasından potaya göndereceği ismi seçmek zorunda kaldı. Dilara’nın potaya gönderdiği Ateş, haftanın altıncı eleme adayı oldu.

Takımdaki oylamada adı en fazla yazılan Milhan, haftanın 7. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF 2021’DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün sumak olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

Verilen süre sonunda ise yarışmacılardan Eren, Burcu, Ateş ve Pelin'in tabakları başarılı bulundu. Bu yarışmacılar MasterChef'te bir hafta daha kalmayı garantiledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İkinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert ise, Danilo Zanna'nın tarifiyle kuzu incik yaparak elenmemek için mücadele etti. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı.

Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı Milhan oldu. 19 yaşındaki genç yarışmacı elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Milhan'la birlikte duygusal anlar yaşayan şefler genç yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.