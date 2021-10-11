MasterChef 2021’e veda eden isim belli oldu: Şefler teselli etti

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:34

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Oynanan iki oyunun sonunda ise MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmişti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, eleme potasına Tahsin'i göndermiş, takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Azize haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden yine kırmızı takım olurken bireysel dokunulmazlığı ise yine Dilara kazandı. Dilara, 3. eleme adayı olarak Mustafa'yı belirledi. Takımdaki oylamada ise Araz ve Pelin'in isimleri eşit sayıda yazılınca, kararı kaptan Mustafa verdi ve Pelin'i 4. eleme adayı olarak eleme potasına gönderdi.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan isim Rabia oldu ve beşinci eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi. Bu haftanın son eleme adayı konseyde adı en çok yazılan isim Dilara oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan yarışmacılar Tahsin, Pelin ve Burcu oldu ve bu hafta elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara, Mehmet Şef’in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

MasterChef'ten elenince duygusal anlar yaşayan Mustafa Ozan'ı ünlü şefler teselli etti.