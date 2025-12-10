MasterChef All Star Altın Kupa'da ikinci dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık Salı günü MasterChef All Star Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 00:00:00
Haber Merkezi
MasterChef All Star Altın Kupa’da heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti ve mavi ile kırmızı takım haftanın ikinci takım oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık Salı günü MasterChef All Star Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?

Image

MMASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star Altın Kupa’da dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

Image

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Alican oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da günün eleme adayı henüz belli olmadı.

