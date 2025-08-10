Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu yarışmada yarın gerçekleşecek olan elemenin öncesinde yedeklerden bir isim ana kadroya dahil olacak. Peki, Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? Masterchef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi?

TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 4 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı menemeni hazırlayan Gizem, mavi takımın kaptanı oldu. Gizem kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Gizem (Takım Kaptanı)

Çağatay

Özkan

İrem

Merve

İhsan

Eylül

Sercan

Cansu

Tunahan

KIRMIZI TAKIM

İlhan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sezer

Furkan

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

Ayla

Sümeyye

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Gizem

Tunahan

Cansu

İrem

İhsan

Özkan

Çağlar

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Gecenin en başarılı yemeklerini hazırlayarak yedeklerden ana kadroya dahil olan isin Mert oldu.