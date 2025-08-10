Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu yarışmada yarın gerçekleşecek olan elemenin öncesinde yedeklerden bir isim ana kadroya dahil olacak. Peki, Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? Masterchef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi?
TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 4 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı menemeni hazırlayan Gizem, mavi takımın kaptanı oldu. Gizem kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.
MAVİ TAKIM
Gizem (Takım Kaptanı)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan
KIRMIZI TAKIM
İlhan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sezer
Furkan
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
Ayla
Sümeyye
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Gizem
Tunahan
Cansu
İrem
İhsan
Özkan
Çağlar
ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Gecenin en başarılı yemeklerini hazırlayarak yedeklerden ana kadroya dahil olan isin Mert oldu.