Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya girmek için ter döktüğü gecede yedek kadrodaki isimler belirlendi Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz'da Masterchef'te yedek kadroya kimler girdi?

MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunun ilk dokuz yarışmacısı belli olmuştu.

21 Temmuz akşamında kadroya dahil olan onuncu yarışmacı belli oldu. Ana kadronun yeni ismi Çağlar oldu.

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

Masterchef Türkiye'de ana kadroda yer alacak isimlerden yarısı belli oldu. Şu ana kadar yarışan ve ana kadroya giremeyen isimler yedek kadroda yer almak için ter döktü. Yedek kadroda yer alan isimler Nisa, Barış, Alperen ve Deniz olarak belirlendi.