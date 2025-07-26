Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya girmek için ter döktüğü gecede şu ana kadar 12 isim belirlendi. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 25 Temmuz'da Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunun ilk 12 yarışmacısı belli olmuştu.

25 Temmuz akşamında kadroya dahil olan onuncu yarışmacı belli oldu. Ana kadronun yeni ismi Özkan oldu.

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar

11 - Sezer

12 - Cansu

13 - Özkan