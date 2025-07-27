Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya girmek için ter döktüğü gecede şu ana kadar 13 isim belirlendi. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 26 Temmuz'da Masterchef'te ana kadroya kim girdi?
MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye 2025 sezonunun ilk dokuz yarışmacısı belli olmuştu.
25 Temmuz akşamında kadroya dahil olan 14. yarışmacı belli oldu. Ana kadronun yeni ismi Gizem oldu.
1 - Furkan
2 - Eylül
3 - Çağatay
4 - Onur
5 - Hilal
6 - Sercan
7 - Ayla
8 - İhsan
9 - Ayten
10 - Çağlar
11 - Sezer
12 - Cansu
13 - Özkan
14 - Gizem