Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:34

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:36

MasterChef Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde yarışmacı Beyza Aydın’ın fenalaşarak bayılmasıyla gündem oldu. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu nasıl?

MASTERCHEF BEYZA'YA NE OLDU?

23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı, hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu.

Olay sonrası kısa süre içinde kendine gelen Beyza, "Bir şeyim yok, başım döndü" diyerek durumunu açıkladı

Bayılma sonrası kontrol altına alınan Beyza, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kontrol amaçlı hastaneye gittik. Kafam çok dönüyordu, sıcak bastı. Bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgundum ve sonrasını hatırlamıyorum. Kansızlık problemim var, bu da etkili olmuş olabilir. Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederim, hemen ilgilenip hastaneye gönderdiler."

Somer Şef ise, “Beyin ve kalbe baktılar, ciddi bir sorun yok” diyerek izleyicilere bilgi verdi.

BEYZA AYDIN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.