MasterChef’e damga vurdu: Kaşığı kıl payı kaçırdı!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025’te ön eleme turu heyecanı hız kesmeden sürüyor.

Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için hazırlıklarını tamamladıkları tabakları 5 dakikalık sürede şeflerin önünde son dokunuşlarla sunuyor. Tadımın ardından, şefler yarışmacının bir sonraki tura geçip geçemeyeceğine karar veriyor.

İSVEÇ MASTERCHEF’İNDE FİNAL YAPMIŞ

24 Haziran akşamı ekrana gelen yeni bölümde; MasterChef’e İsveç’ten katılan 25 yaşındaki Ayla Canpunar, performansıyla şefleri kendisine hayran bıraktı. İsveç’te yayınlanan MasterChef yarışmasında ikinci olduğunu belirten Canpunar, Türkiye’deki yarışmaya “yarım kalan hayalini tamamlamak” için katıldığını söyledi.

Mehmet Yalçınkaya’nın “Bugün bize ne yemek yapacaksın?” sorusuna Canpunar şu yanıtı verdi:

“Sizi biraz Asya’ya doğru götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağı içinde karides pişireceğim. Zencefilli, turşulanmış alabaş turpunu dondurdum ve çiçek formunda hazırladım. Biraz ferah bir tabak olacak.”





“İLK ELEMEDEKİ EN İYİ TABAK”

Zamanında tabağını yetiştiren Canpunar, üç şeften de övgüler aldı. Danilo Zanna, “Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli… Her şey yerli yerindeydi” yorumunu yaptı.

“KAŞIĞI KAÇIRDIN AMA…”

Somer Sivrioğlu ise, “Sana kötü bir haberim var: Kaşığı kaçırdın. Eğer o karides bir tık daha az pişmiş olsaydı, olacaktı. Bizim için kaşık; ‘Bu tabağa söyleyecek bir sözümüz yok’ demek. Ama onun dışında üst düzey, harika, mükemmel, lezzetli, dengeli, uyumlu… Aklına ne gelirse hepsi bu tabakta vardı. Seni tebrik ediyorum. Burada yediğim en iyi başlangıç tabağı diyebilirim” dedi.

Mehmet Yalçınkaya da, “Sana söyleyecek fazla söz bırakmadılar. Benim tavsiyem: Bir sonraki tura çok iyi hazırlan. Güzel bir tabak yapmışsın. Ben senin daha ileriye gideceğini düşünüyorum” diyerek Ayla Canpunar’ı tebrik etti.