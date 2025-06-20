MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı: 'Bu acının tarifi yok'

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın avukatı Rezan Epözdemir’in, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı büyük yankı uyandırdı. Epözdemir, duruşmadan bir gün önce yaptığı paylaşımda, “Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava, yarın 10:00'da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Herkesi dayanışmaya ve Ahmet'e sahip çıkmaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullanmıştı.

Çağrının ardından çok sayıda yurttaş sabah saatlerinde mahkemenin önünde toplanarak Minguzzi ailesine destek verdi. Dava salonu dolup taşarken, dışarda toplanan kalabalık “Adalet istiyoruz” sloganları attı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Duruşma öncesi ve sonrasında sosyal medyada da Mattia Ahmet Minguzzi için binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, ailenin acısını paylaşarak adalet çağrısında bulundu.

Destek verenler arasında ünlü İtalyan şef Danilo Zanna da yer aldı. Zanna, Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi’nin paylaşımını alıntılayarak, “Bu acının emsali yok” notunu düştü.





