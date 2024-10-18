MasterChef takım oyununu kim kazandı? 18 Ekim Cuma dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
“MasterChef Türkiye”de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?
MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için karşı karıya geldi. MasterChe ekibi bu hafta Adana'da yarıştı. Hatanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi ekip oldu.
ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
İlk takım oyununu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Şirin ilk eleme adayı olarak Onur'u seçti. Yapılan oylamada Eda ikinci eleme adayı olarak belirlendi.
Kırmızı takımın kazandığı gecede mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hakan oldu. Hakan 3. eleme adayı olarak Nigar'ı eleme potasına gönderdi. Yapılan oylamada ise Kaan ve Akın eşit oyu aldı. Böylece 4. eleme adayını kaptan belirledi. Akın haftanın 4. eleme adayı oldu.
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