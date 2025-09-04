Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 3 Eylül'de Masterchef'te takım oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı simiti yapan Ayla mavi takımın kaptanı oldu. Ayla, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.
MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım:
Ayla
Hakan
Sümeyye
Sercan
Özkan
Cansu
Onur
İhsan
İrem
Özkan
Kırmızı Takım:
Çağlar
Çağatay
Furkan
Gizem
Sezer
Ayten
Furkan
Nisa
İlhan
Barış
3 EYLÜL'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takımdan Gizem'in bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Çağlar ve Ayten olarak belirlendi.