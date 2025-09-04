Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 3 Eylül'de Masterchef'te takım oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı simiti yapan Ayla mavi takımın kaptanı oldu. Ayla, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım:

Ayla

Hakan

Sümeyye

Sercan

Özkan

Cansu

Onur

İhsan

İrem

Özkan

Kırmızı Takım:

Çağlar

Çağatay

Furkan

Gizem

Sezer

Ayten

Furkan

Nisa

İlhan

Barış

3 EYLÜL'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takımdan Gizem'in bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Çağlar ve Ayten olarak belirlendi.