Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu? 26 Ağustos Masterchef eleme adayı...

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları araştırılıyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği karar sonucunda mavi takım kaptanı Eylül oldu. Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI:

Mavi Takım:

Eylül (kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan

Kırmızı Takım:

Çağlar (kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan Özkan'ın dokunulmazlığı kazandığı gecede Özkan, ilk eleme adayı olarak İrem'i seçti. Mert ise en çok oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı oldu.