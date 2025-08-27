Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu? 26 Ağustos Masterchef eleme adayı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 00:22:00
Masterchef Türkiye'de haftanın eleme adayları merak ediliyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları araştırılıyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?

Image

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği karar sonucunda mavi takım kaptanı Eylül oldu. Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

Image

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI:

Mavi Takım:

Eylül (kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan

Kırmızı Takım:

Çağlar (kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem

Image

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan Özkan'ın dokunulmazlığı kazandığı gecede Özkan, ilk eleme adayı olarak İrem'i seçti. Mert ise en çok oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı oldu. 

