Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları merak ediliyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Masterchef'te 17 Eylül'de kim kazandı?

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı İhsan oldu. İhsan, kırmızı takım kaptanı olarak Onur'u seçti.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Masterchef'te haftanın ilk takım oyununun ardından Sezer ve Furkan eleme potasına dahil olmuştu. İkinci takım oyununun sonunda ise Barış ve Murat Can eleme adayı olarak seçildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu.