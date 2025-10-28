MasterChef’te gerilim tavan yaptı: 'Bir patlatırım, çakarım seni yere!'

MasterChef 2025’te heyecan dolu yarışma kadar tartışmalar da gündemdeydi. 27 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümde mavi ve kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geldi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef 2025, tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk takım oyununda Onur’un kaptanlığındaki mavi takım ile Mert’in liderliğindeki kırmızı takım, Kore mutfağı konseptinde karşılaştı.

Yarışmacılara tüyolar veren konuk şef Kim Jin Chul gözetiminde iki takım 8 çeşit yemek hazırladı. Kıyasıya geçen mücadele sonunda kırmızı takım galibiyeti elde etti.

EKMEK KRİZİ: SEZER VE GİZEM ARASINDA TARTIŞMA

Tadım sırasında “Gilgeri Toast” adlı yemeği hazırlayan Sezer, rakip takımdan Gizem’in ekmeğiyle ilgili yorum yapınca ortam gerildi.

Gizem, “Sana bunu defalarca söyledim. Ben her seferinde kibar kibar uyardım. Kendi tabağınla ilgilen” diyerek tepki gösterdi.

Sezer ise, “Biz seninle böyle atışıyoruz. İstemiyorsan yapmam ama sen de bana böyle bir şey söylersen karşılık veririm” dedi.





“BEN BARIŞ’A BENZEMEM!” TARTIŞMASI

Bu sırada araya giren Çağatay, “Ben Barış’a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!” diyerek Sezer’in üzerine yürüyünce stüdyoda tansiyon yükseldi.

Diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi ayırdı. Sezer ise “Sen kime konuşuyorsun? Hayırdır yani?” sözleriyle tepki verdi.

ÖZÜR VE YENİ BİR GERGİNLİK

Stüdyoya döndüklerinde Çağatay, Sezer’e haksız yere yükseldiğini kabul ederek özür diledi. Ancak bu kez Barış ve Sezer arasında gerginlik yaşandı.

Barış, Sezer’in kuliste farklı konuştuğunu ve kendisini tahrik ettiğini iddia etti. Sezer ise bu iddiaları reddetti.

MasterChef 2025’te yaşanan bu gergin anlar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.