Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu? Masterchef'te kim kazandı?
MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı tabağı hazırlayan Hakan mavi takımın kaptanı oldu. Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak İrem'i seçti.
MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım:
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım:
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa
ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Murat'ın dokunulmazlığı kazandığı gecede Nisa ve Ayla eleme adayı oldu.