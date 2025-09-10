Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu? Masterchef'te kim kazandı?

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı tabağı hazırlayan Hakan mavi takımın kaptanı oldu. Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak İrem'i seçti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım:

Hakan (Takım Kaptanı)

Çağatay

Sümeyye

Sezer

Gizem

Özkan

Barış

İhsan

Ayten

Cansu

Kırmızı Takım:

İrem (Takım Kaptanı)

Furkan

Ayla

Mert

Eylül

Onur

Çağlar

Murat Can

İlhan

Nisa

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Murat'ın dokunulmazlığı kazandığı gecede Nisa ve Ayla eleme adayı oldu.