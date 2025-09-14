Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda kimin elendiği merak ediliyor. 7 ismin eleme potasına dahil olduğu haftada bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te 14 Eylül'de kim elendi?

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı tabağı hazırlayan isim Hakan mavi takımın kaptanı oldu. Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak İrem'i seçti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI:

Mavi Takım:

Hakan (Takım Kaptanı)

Çağatay

Sümeyye

Sezer

Gizem

Özkan

Barış

İhsan

Ayten

Cansu

Kırmızı Takım:

İrem (Takım Kaptanı)

Furkan

Ayla

Mert

Eylül

Onur

Çağlar

Murat Can

İlhan

Nisa

ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

Masterchef'te ana kadroya dahil olan isim Aslı oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta MasterChef Türkiye'de Nisa, Çağlar, Ayla, Onur, İlhan, Sezer ve İrem eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Gerçekleşecek olan eleme oyunlarının ardından bir isim veda edecek...