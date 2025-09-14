Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda kimin elendiği merak ediliyor. 7 ismin eleme potasına dahil olduğu haftada bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te 14 Eylül'de kim elendi?
MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı tabağı hazırlayan isim Hakan mavi takımın kaptanı oldu. Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak İrem'i seçti.
MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI:
Mavi Takım:
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım:
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa
ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?
Masterchef'te ana kadroya dahil olan isim Aslı oldu.
BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Bu hafta MasterChef Türkiye'de Nisa, Çağlar, Ayla, Onur, İlhan, Sezer ve İrem eleme potasına dahil oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Gerçekleşecek olan eleme oyunlarının ardından bir isim veda edecek...