MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu: Somer Şef’ten sürpriz teklif

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. 31 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde eleme potasındaki yedi yarışmacı hünerlerini sergileyerek hayallerine tutunmaya çalıştı.

İLK TURDA BAŞARILI OLANLAR

Potada yer alan Sümeyye, İrem, Gizem, Hilal, Mert, Çağlar ve Cansu’dan ilk turda kuşkonmaz ile yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Jüri tadımının ardından ilk turda başarılı bulunarak potadan çıkan isimler Gizem, İrem ve Sümeyye oldu.

İKİNCİ TURDA "ÖRDEK PASTİLLA" MÜCADELESİ

İkinci tura kalan Mert, Çağlar, Cansu ve Hilal ise Somer Şef’in imza tabaklarından biri olan Ördek Pastilla’yı hazırladı. Kıyasıya geçen mücadele sonunda son ikiye Çağlar ve Hilal kaldı.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN İSİM HİLAL OLDU

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef’te elenen yarışmacı Hilal oldu. Gözyaşlarına hâkim olamayan Hilal, “Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Annemden ve babamdan özür diliyorum. Onların anısına burada olmak istemiştim. Amerika’daki iş teklifimi bırakıp geldim ama olmadı” sözleriyle duygularını dile getirdi.

SOMER ŞEF’TEN AVUSTRALYA TEKLİFİ

Hilal’in vedası sonrası Somer Sivrioğlu’ndan sürpriz bir teklif geldi. Sivrioğlu, “Amerika, Japonya ve Tayland’a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var: Avustralya. Orada hem eğitimini sürdürüp hem de yarı zamanlı çalışabilirsin. Biz bu konuda genç Türk şef adaylarına sponsorluk sağlıyoruz. Eğer istersen kapımız sana açık. Teklif bir daha gelir mi diyordun, bence geldi” dedi.

Somer Şef’in bu teklifine çok sevinen Hilal, seve seve kabul edeceğini söyledi.